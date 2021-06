Rueil-Malmaison AccroCamp Hauts-de-Seine, Rueil-Malmaison Sortie loisirs : Escape Game et Accrobranche AccroCamp Rueil-Malmaison Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Les sorties 11-15 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les collégiens Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Mardi 31 août 2021, sortie Escape game outdoor et Accrobranche à la journée sur réservation ——————————————————————————————- ### Tarif 2 Les jeunes partiront à l’aventure, avec [_Monkeykwest_](https://monkeykwest.com/escape-game-le-portail-magique/), un jeu de piste, muni d’une tablette tactile géolocalisée qui les plongera dans un monde fantastique. La mission : parcourez le Château de Nanterre et tentez de réaliser des missions en réalité augmentée et résoudre des énigmes, en remportant tous les cristaux d’énergie nécessaires. Dans l’après-midi, les jeunes vont profiter des parcours aventures variés, crapahuter dans les arbres avec [_AccroCamp_](https://www.accrocamp.com/parcs-accrobranche/parc-rueil-malmaison/). Sensations fortes et défis garantis ! [[https://www.youtube.com/watch?v=bpguiw44-3Q](https://www.youtube.com/watch?v=bpguiw44-3Q)](https://www.youtube.com/watch?v=bpguiw44-3Q)

Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur inscription en ligne
AccroCamp Accro Camp, 92500 Rueil-Malmaison

2021-08-31T09:00:00 2021-08-31T18:00:00

