Les sorties 11-15 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les collégiens Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Lundi 30 août 2021, sortie Équitation à la journée sur réservation —————————————————————— ### Tarif 2 Cavaliers débutants ou confirmés passent une journée à cheval, à Ozouer le Voulgis, en plein cœur de la nature.

Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur inscription en ligne Centre équestre Ozouer le Voulgis, 77390 Ozouer-le-Voulgis Seine-et-Marne

2021-08-30T08:45:00 2021-08-30T17:45:00

