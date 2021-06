Grez-sur-Loing Grez-sur-Loing Grez-sur-Loing, Seine-et-Marne Sortie loisirs : Descente en canoë de la Vallée de Loing et Rando VTT Grez-sur-Loing Grez-sur-Loing Catégories d’évènement: Grez-sur-Loing

Seine-et-Marne

Sortie loisirs : Descente en canoë de la Vallée de Loing et Rando VTT Grez-sur-Loing, 24 août 2021-24 août 2021, Grez-sur-Loing. Sortie loisirs : Descente en canoë de la Vallée de Loing et Rando VTT

Grez-sur-Loing, le mardi 24 août à 08:15

Les sorties 11-15 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les collégiens Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Mardi 24 août 2021, sortie Descente en canoë de la Vallée de Loing et Rando VTT à la journée sur réservation ———————————————————————————————————— ### Tarif 2 Une journée d’activités en combinant descente en canoë sur le Loing et rando VTT dans la forêt. Une occasion de découvrir les charmes de la Vallée de Loing, entre Grez sur Loing et Episy sur 9 km et un retour par la forêt de Fontainebleau jusqu’à Episy/Grez. Grâce aux conseils des moniteurs, les jeunes apprendront rapidement à se servir des pagaies et à évoluer sur la rivière. Les déversoirs équipés de glissières à canoës procureront quelques sensations mais toujours en toute sécurité. [[https://www.youtube.com/watch?v=aZ55V6Pk4xE](https://www.youtube.com/watch?v=aZ55V6Pk4xE)](https://www.youtube.com/watch?v=aZ55V6Pk4xE)

Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur inscription en ligne Grez-sur-Loing 7788 Grez sur Loing Grez-sur-Loing Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-24T08:15:00 2021-08-24T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Grez-sur-Loing, Seine-et-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Grez-sur-Loing Adresse 7788 Grez sur Loing Ville Grez-sur-Loing lieuville Grez-sur-Loing Grez-sur-Loing