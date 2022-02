Sortie loisirs : Course d’orientation & escalade sur bloc Larchant,Forêt de Fontainebleau Larchant Catégories d’évènement: Larchant

Les sorties 11-15 et 15-17 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeunes Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Dimanche 20 mars 2022, sortie Course d’orientation & escalade sur bloc à la journée sur réservation ————————————————————————————————— ### Tarif 2 Une journée multi-activités au cœur de la forêt de Fontainebleau, mythique pour ses rochers, un lieu idéal pour le rallye d’orientation et l’escalade en extérieur. La matinée sera dédiée à une course d’orientation-développement durable. A chaque balise les jeunes déchiffrent des énigmes et réalisent des ateliers pratiques autour du développement durable. En après-midi, de l’initiation aux joies de la varappe à la manipulation de corde, descente en rappel, sur blocs naturels et découverte du slackline. Pratique ludique, sportive voire extrême.

