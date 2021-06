Sortie loisirs : Benji éjection et accrobranche au parc Xtrem Aventures Parc Xtrem Aventures, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Neuville-sur-Oise.

Parc Xtrem Aventures, le lundi 26 juillet à 09:00

Les sorties 11-15 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les collégiens Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Lundi 26 juillet 2021, sortie Benji éjection et accrobranche au parc Xtrem Aventures à la journée sur réservation —————————————————————————————————————– ### Tarif 2 Une journée pleine d’adrénaline et aventures dans le parc de loisirs [_Xtrem Aventures_](https://www.xtremaventures-cergy.fr/) à Cergy : des parcours accrobranches avec ponts de singes, filets d’araignée, lianes de Tarzan, tyroliennes géantes et autre skateboards pour évoluer en hauteur équipés en ligne de vie continue _(un système avec un mousqueton unique rendant la chute des arbres impossible)_. L’activité « Benji Ejection » s’ajoutera pour ceux qui souhaiteront un peu d’adrénaline et un cocktail d’émotions. C’est une activité à sensations fortes où vous êtes catapultés, du sol vers le ciel, d’une hauteur variable entre 5 et 20m, avec des éjections plus ou moins rapides et plus ou moins hautes. Cette activité ne convient pas aux personnes ayant des problèmes de dos, de cervicales ou aux épaules. Sensations fortes et défis garantis ! [[https://www.youtube.com/watch?v=zTBd0oFAs6U](https://www.youtube.com/watch?v=zTBd0oFAs6U)](https://www.youtube.com/watch?v=zTBd0oFAs6U)

Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur inscription en ligne

Parc Xtrem Aventures Rue des étangs, 95000 Cergy Neuville-sur-Oise Val-d’Oise



