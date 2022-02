Sortie loisirs : Atelier écriture et calligraphie Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Les sorties 11-15 et 15-17 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeunes Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Samedi 12 mars 2022, sortie Atelier écriture et calligraphie en après-midi sur réservation —————————————————————————————— ### Tarif 1 Venez découvrir l’écriture et la calligraphie arabes, la diversité de ses styles et les outils du calligraphie. Vous allez vous initiez au maniement du calame (roseau taillé en biseau), au tracé des pleins et des déliés et au dessin des lettres. Chacun repartira avec son prénom calligraphié en arabe sur une belle page.

Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur inscription en ligne Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

