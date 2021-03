Rueil-Malmaison AccroCamp Rueil-Malmaison Sortie loisirs : Accro-aventure à Malmaison AccroCamp Rueil-Malmaison Catégorie d’évènement: Rueil-Malmaison

Sortie loisirs : Accro-aventure à Malmaison AccroCamp, 20 mars 2021-20 mars 2021, Rueil-Malmaison. Sortie loisirs : Accro-aventure à Malmaison

AccroCamp, le samedi 20 mars à 11:00

Les sorties 11-15 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les collégiens Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Samedi 20 mars 2021, sortie Accro-aventure à Rueil-Malmaison en après-midi sur réservation

—————————————————————————————— ### Tarif 1 Les jeunes vont profiter du parc de Bois-Préau avant de crapahuter dans les arbres, dans des parcours rouges pour le fun et l’adrénaline, avec [_AccroCamp_](https://www.accrocamp.com/parcs-accrobranche/parc-rueil-malmaison/). L’apprentissage des gestes, par le sens de l’équilibre, par le respect des règles ou encore par la maîtrise de soi, cette activité contribue pleinement au développement de l’autonomie des jeunes. Sensations fortes et défis garantis ! [https://www.youtube.com/watch?v=9KB4Bn-m-RY](https://www.youtube.com/watch?v=9KB4Bn-m-RY)

Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur inscription en ligne AccroCamp Accro Camp, 92500 Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison Village Jonchère-Malmaison-Saint-Cucufa

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T11:00:00 2021-03-20T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Rueil-Malmaison Autres Lieu AccroCamp Adresse Accro Camp, 92500 Rueil-Malmaison Ville Rueil-Malmaison