Sortie Loire Gourmande La Chapelle-sur-Loire, 2 juillet 2022, La Chapelle-sur-Loire.

Sortie Loire Gourmande La Chapelle-sur-Loire

2022-07-02 – 2022-07-02

La Chapelle-sur-Loire Indre-et-Loire La Chapelle-sur-Loire

EUR En fin d’après-midi, vous serez accueillis par les Bateliers des Vents d’Galerne pour une escapade gourmande sur notre fleuve.

Vous embarquerez sur nos bateaux traditionnels de Loire, « Brise Chapelonne » ou « Rose des Vents » pour déguster produits du terroir et vins de Loire proposés par la cave « Robert et Marcel ».

Un narrateur vous contera l’épopée de la Marine de Loire, de ses us et coutumes et vous pourrez admirer la faune et la flore au crépuscule.

contact@bateliersdesventsdgalerne.fr +33 6 65 66 12 77 http://www.bateliersdesventsdgalerne.fr/

© Les bateliers des vents d’galerne

dernière mise à jour : 2022-05-04 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE