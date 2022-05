Sortie Lo Parvi : Abeilles sauvages Soleymieu Soleymieu Catégories d’évènement: Isère

Soleymieu

Sortie Lo Parvi : Abeilles sauvages Soleymieu, 14 mai 2022, Soleymieu.

2022-05-14 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-14 17:00:00 17:00:00

Soleymieu Isère Soleymieu Animée par Christian Ruillat.

Les abeilles sauvages jouent un rôle considérable dans la pollinisation. Ce groupe encore méconnu est essentiel pour le bon fonctionnement des milieux. Découvrez leurs stratégies de collecte du pollen et leurs autres secrets! contact@loparvi.fr +33 4 74 92 48 62 http://loparvi.fr/ Soleymieu

