Sortie ligne des Hirondelles – Découverte du Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux, 7 septembre 2021, Saint-Laurent-en-Grandvaux. Sortie ligne des Hirondelles – Découverte du Grandvaux 2021-09-07 – 2021-09-07

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura 40 40 EUR Tous les mardis, sorties découverte de la ligne des Hirondelles au départ de saint Laurent en Grandvaux avec Natur’Odyssée Jura.

Rendez vous à 9h15 à l’office de tourisme.

1) Visite de St-Laurent puis visite de l’ancienne ferme Louise Mignot. 2) Départ de la gare pour un voyage en TER jusqu’à Saint-Claude. 3) Déjeuner libre à Saint Claude. Après le repas, balade dans la ville de Saint Claude et visite d’une boutique d’artisanat sur corne. à 17h25, retour par la ligne des Hirondelles. Arrivée à Saint Laurent à 18h17.

Sur inscription obligatoire au 03 84 60 15 25.

