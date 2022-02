SORTIE : LES ORCHIDÉES À L’HONNEUR Dompcevrin Dompcevrin Catégories d’évènement: Dompcevrin

Meuse

SORTIE : LES ORCHIDÉES À L’HONNEUR Dompcevrin, 15 mai 2022, Dompcevrin. SORTIE : LES ORCHIDÉES À L’HONNEUR Devant la mairie 3 Rue des Écoles Dompcevrin

2022-05-15 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-15 Devant la mairie 3 Rue des Écoles

Dompcevrin Meuse Dompcevrin Pour cette sortie Patrice Perotin, conservateur bénévole et passionné de nature vous fera découvrir le monde des orchidées sur la pelouse calcaire d’intérêt régionale du Haty. Perles de beauté, à la biologie singulière, les orchidées sauvages, voisines des Phalaenopsis et Paphiopedilum d’appartement sont pour sûr moins tapageuses et n’ont rien à leur envier. Une petite quinzaine d’espèces habitent la pelouse. (Jumelles ou loupes à mains conseillées) Réservation obligatoire auprès de Patrice Perotin par e-mail, avant le 14 mai 2022. pat55@wanadoo.fr +33 3 87 03 00 90 Devant la mairie 3 Rue des Écoles Dompcevrin

dernière mise à jour : 2022-02-24 par OT COEUR DE LORRAINE

Détails Catégories d’évènement: Dompcevrin, Meuse Autres Lieu Dompcevrin Adresse Devant la mairie 3 Rue des Écoles Ville Dompcevrin lieuville Devant la mairie 3 Rue des Écoles Dompcevrin Departement Meuse

Dompcevrin Dompcevrin Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dompcevrin/

SORTIE : LES ORCHIDÉES À L’HONNEUR Dompcevrin 2022-05-15 was last modified: by SORTIE : LES ORCHIDÉES À L’HONNEUR Dompcevrin Dompcevrin 15 mai 2022 Dompcevrin Meuse

Dompcevrin Meuse