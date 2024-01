Sortie Les oiseaux dans la réserve naturelle Réserve naturelle de Mareau-aux-Près Mareau-aux-pres, samedi 9 mars 2024.

Sortie Les oiseaux dans la réserve naturelle Comment les oiseaux de la réserve naturelle sont-ils recensés ? Samedi 9 mars, 08h30 Réserve naturelle de Mareau-aux-Près Voir https://www.loiret-nature-environnement.org/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T08:30:00+01:00 – 2024-03-09T10:30:00+01:00

Fin : 2024-03-09T08:30:00+01:00 – 2024-03-09T10:30:00+01:00

La réserve naturelle de Mareau-aux-Prés est riche d’une multitude d’oiseaux. Nicheurs ou hivernants, migrateurs ou sédentaires, ils viennent nicher ou se nourrir sur ce site préservé. Venez découvrir comment et pourquoi les techniciens procèdent à ce recensement.

Réserve naturelle de Mareau-aux-Près Rue de Verdun, Parking de l’aire des Isles, Mareau-aux-pres Mareau-aux-pres [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 56 69 84 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.loiret-nature-environnement.org/ »}, {« type »: « email », « value »: « asso@lne45.org »}]

FMACEN045V50BJ3P

© Pixabay