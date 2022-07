Sortie « Les mystères de la Pierre Enon » Arinthod, 2 août 2022, Arinthod.

Sortie « Les mystères de la Pierre Enon »

Vogna Arinthod Jura

2022-08-02 – 2022-08-02

Arinthod

Jura

Arinthod

4.5 EUR Avec le CPIE Haut-Jura

De 14h à 17h, à partir de 4 ans, tout public.

Le Jura a été peuplé de celtes et des légendes restent. Autour de la Pierre Enon, des druides invoquaient les êtres magique peuplant la forêt et, le temps d’une journée, partageaient leurs connaissances sur les animaux et les plantes.

Equipez-vous de chaussures de marche, vêtements adaptés, eau et chapeaux.

Réservation auprès de l’Office de tourisme ou sur la boutique en ligne :

www.terredemeraudetourisme.com

contact@terredemeraudetourisme.fr +33 3 84 25 27 47 https://www.terredemeraudetourisme.com/boutique/

Arinthod

