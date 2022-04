Sortie “Les étangs se dévoilent” Ronchamp, 14 mai 2022, Ronchamp.

Sortie “Les étangs se dévoilent” Ronchamp Tourisme 25 Rue Corbusier Ronchamp

2022-05-14 13:30:00 – 2022-05-14 16:00:00 Ronchamp Tourisme 25 Rue Corbusier

Ronchamp Haute-Saône

3 3 EUR La saison 2022 est marquée par le retour d’animations nature.

Ronchamp Tourisme organise, en partenariat avec des organismes locaux, des sorties nature ouvertes à tous.

Pour cette sortie, la Maison de la Nature des Vosges Saônoises accompagne les visiteurs à la découverte des étangs méconnus du secteur de Frahier et Chatebier.

Entre libellules, poissons et oiseaux d’eau, les étangs regorgent de surprises.

Façonnés par l’homme mais bel et bien reconquis par la nature, venez découvrir cette faune et cette flore si particulière.

Programme complet :

20 avril 2022 à 13h30 -Le réveil de la Forêt à Clairegoutte

14 mai 2022 à 13h30 – Les étangs se dévoilent à Frahier et Chatebier

12 juillet 2022 à 13h30 – Jeu de piste, Gaston et la clé de Passavant – Champagney

19 juillet 2022 à 13h30 – A la découverte des plantes comestibles – Ronchamp

22 juillet 2022 à 20h00 – “Les chauves-souris sur le sentier de la mine” – Ronchamp

26 juillet 2022 à 13h30 – Balade sensorielle et décalée du patrimoine – Plancher-les-Mines

23 septembre 2022 à 20h00 – “Les bruits de la nuit” – Frédéric-Fontaine

Covoiturage au départ de l’Office de Tourisme – sur réservation uniquement

contact@ronchamptourisme.com +33 3 84 63 50 82

dernière mise à jour : 2022-03-31 par