Sortie : l'équilibre de la forêt
Sélestat
9 avril 2022

Partagez un moment avec un animateur de la Maison de la Nature et un chasseur. Partons ensemble au cœur de la forêt de l'Illwald afin d'en comprendre l'écosystème et comment l'équilibre de la forêt est maintenu.

+33 6 03 78 74 14

