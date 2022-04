Sortie : Le sonneur à ventre jaune, lutin de l’Ill*Wald Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Sortie : Le sonneur à ventre jaune, lutin de l’Ill*Wald Sélestat, 4 juin 2022, Sélestat. Sortie : Le sonneur à ventre jaune, lutin de l’Ill*Wald Sélestat

2022-06-04 14:00:00 – 2022-06-04 16:00:00

Sélestat Bas-Rhin EUR Mais quelle est donc cette douce mélodie qui nous provient des bords de chemins ? Qu’est-ce donc ? Pour le savoir, participez à cette sortie encadrée par l’association Bufo. Mais quelle est donc cette douce mélodie qui nous provient des bords de chemins ? Nous approchons, la mélodie cesse et de petites créatures colorées s’écartent sur notre passage… +33 3 88 58 85 12 Mais quelle est donc cette douce mélodie qui nous provient des bords de chemins ? Qu’est-ce donc ? Pour le savoir, participez à cette sortie encadrée par l’association Bufo. Sélestat

dernière mise à jour : 2022-04-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse Ville Sélestat lieuville Sélestat Departement Bas-Rhin

Sélestat Sélestat Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/selestat/

Sortie : Le sonneur à ventre jaune, lutin de l’Ill*Wald Sélestat 2022-06-04 was last modified: by Sortie : Le sonneur à ventre jaune, lutin de l’Ill*Wald Sélestat Sélestat 4 juin 2022 Bas-Rhin Sélestat

Sélestat Bas-Rhin