Sortie: Le seigneur des marais

2022-10-27 14:00:00 – 2022-10-27 16:00:00 EUR Laissez le guide vous emmener dans le marais de Lorentzen, découvrir les formes saugrenues et effrayantes de ses saules têtards, une balade que les plus courageux pourront refaire seuls une nuit de pleine lune.

Gratuit, sur inscription au 03 88 00 55 55, à partir de 8 ans, prévoir des chaussures de marche ainsi qu’une tenue adaptée aux conditions météo. Laissez le guide vous emmener dans le marais de Lorentzen, découvrir les formes saugrenues et effrayantes de ses saules têtards, une balade que les plus courageux pourront refaire seuls une nuit de pleine lune.

Gratuit, sur inscription au 03 88 00 55 55, à partir de 8 ans, prévoir des chaussures de marche ainsi qu'une tenue adaptée aux conditions météo.

