Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Sortie: Lac des Chéserys, côté nature Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Sortie: Lac des Chéserys, côté nature Chamonix-Mont-Blanc, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Chamonix-Mont-Blanc. Sortie: Lac des Chéserys, côté nature 2021-07-15 – 2021-07-15

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Randonnée emblématique de la vallée de Chamonix. Venez découvrir le côté sauvage et naturelle de ce lieu reconnu dans le monde entier. Randonnée emblématique de la vallée de Chamonix. Venez découvrir le côté sauvage et naturelle de ce lieu reconnu dans le monde entier.

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville 45.98359#6.92688