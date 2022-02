Sortie « La nuit, les amphibiens sont-ils gris ? » Athis-Val de Rouvre, 18 février 2022, Athis-Val de Rouvre.

Sortie « La nuit, les amphibiens sont-ils gris ? » Rendez-vous parking de la Maison de la Rivière et du Paysage BREEL Athis-Val de Rouvre

2022-02-18 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-18 22:00:00 22:00:00 Rendez-vous parking de la Maison de la Rivière et du Paysage BREEL

Athis-Val de Rouvre Orne Athis-Val de Rouvre

Alors que l’hiver n’est pas terminé, grenouilles et tritons se réunissent déjà afin de lancer la période de reproduction !

Bien équipé.e.s*, venez reconnaître et dénombrer les tritons et les grenouilles présents dans les mares. Et pourquoi ne pas participer à votre tour à l’opération « Un dragon ! Dans mon jardin ? »

* vêtements chauds recommandés, bottes impératives et lampes fournies.

Réservation obligatoire

Dès 10 ans

contact@cpie61.fr +33 2 33 62 34 65 https://www.cpie61.fr/

