SORTIE LA NATURE VOUS EST CONTEE Les Voivres Les Voivres Catégories d’évènement: Les Voivres

Vosges

SORTIE LA NATURE VOUS EST CONTEE Les Voivres, 2 avril 2022, Les Voivres. SORTIE LA NATURE VOUS EST CONTEE Site de l’étang Lallemand- Leaudici Site de l’étang Lallemand Les Voivres

2022-04-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-02 12:00:00 12:00:00 Site de l’étang Lallemand- Leaudici Site de l’étang Lallemand

Les Voivres Vosges Les Voivres Notre ami le lutin vous emmène à la découverte des secrets de la nature, balade familiale entre histoires naturalistes et récits imaginaires. A destination des jeunes enfants accompagnés de leurs parents.

Partenariat financier du Conseil Départemental des Vosges. Sur réservation. Billetterie auprès de Leaudici ou possibilité au Bureau d’Information Touristique. 5 euros par adulte, ou 10 euros (1 adulte avec enfants). INSCRIPTIONS LA VEILLE AU PLUS TARD. leaudici@odcvl.org +33 3 29 36 38 43 http://www.leaudici.fr/ pixabay

Site de l’étang Lallemand- Leaudici Site de l’étang Lallemand Les Voivres

dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Catégories d’évènement: Les Voivres, Vosges Autres Lieu Les Voivres Adresse Site de l'étang Lallemand- Leaudici Site de l'étang Lallemand Ville Les Voivres lieuville Site de l'étang Lallemand- Leaudici Site de l'étang Lallemand Les Voivres Departement Vosges

Les Voivres Les Voivres Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-voivres/

SORTIE LA NATURE VOUS EST CONTEE Les Voivres 2022-04-02 was last modified: by SORTIE LA NATURE VOUS EST CONTEE Les Voivres Les Voivres 2 avril 2022 Les Voivres Vosges

Les Voivres Vosges