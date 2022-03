Sortie “la haie s’éveille” Arès Arès Catégories d’évènement: Arès

Gironde

Sortie “la haie s’éveille” Arès, 15 février 2022, Arès. Sortie “la haie s’éveille” Arès

2022-02-15 – 2022-02-15

Arès Gironde Arès Depuis quelques temps, la nature a des “fourmis dans les artères”.

Et si vous partiez en voyage tout près de chez vous : dans les haies du chemin des Lapins à Arès ! De 10h à 12h.

15€/adulte – 10€/enfant(<10ans) Rendez-vous à la cabane 29 sur le port. Depuis quelques temps, la nature a des "fourmis dans les artères". Et si vous partiez en voyage tout près de chez vous : dans les haies du chemin des Lapins à Arès ! De 10h à 12h. 15€/adulte - 10€/enfant(<10ans) Rendez-vous à la cabane 29 sur le port. +33 6 77 89 59 52 Depuis quelques temps, la nature a des “fourmis dans les artères”.

Et si vous partiez en voyage tout près de chez vous : dans les haies du chemin des Lapins à Arès ! De 10h à 12h.

15€/adulte – 10€/enfant(<10ans) Rendez-vous à la cabane 29 sur le port. kévin Biette Arès dernière mise à jour : 2022-02-02 par OT Arès

Détails Catégories d’évènement: Arès, Gironde Autres Lieu Arès Adresse Ville Arès lieuville Arès Departement Gironde

Arès Arès Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ares/

Sortie “la haie s’éveille” Arès 2022-02-15 was last modified: by Sortie “la haie s’éveille” Arès Arès 15 février 2022 Arès Gironde

Arès Gironde