2022-03-19 19:30:00 – 2022-03-19

Vendôme Loir-et-Cher

Sortie : la Grande Vadrouille des Amphibiens du Vendômois à Vendôme. Vous pourrez apprendre à déterminer quelques-unes de ces espèces protégées et menacées par les activités humaines, en savoir plus sur leur biologie et leur écologie. Au cours de cette soirée, vous pourrez notamment participer au suivi scientifique mené par Perche Nature sur deux sites du Bois de l’Oratoire. Munissez-vous de bottes, de vêtements chauds et isolants et d’une lampe torche.

Réservation recommandée.

Partez à la découverte des fascinants et fragiles amphibiens à l’occasion de leur migration nuptiale annuelle vers les mares du Bois de l’Oratoire.

+33 2 54 52 94 61 http://www.cen-centrevaldeloire.org/

