Sortie : la Grande Vadrouille des Amphibiens à Vendôme

Sortie : la Grande Vadrouille des Amphibiens à Vendôme. Au cours de cette soirée, vous pourrez participer au suivi scientifique et aux opérations de sauvetage menés par Perche Nature au Bois de l’Oratoire, à Vendôme. Ainsi, la vie des (pas toujours très) romantiques crapauds épineux et grenouilles n’auront plus de secrets pour vous. Munissez vous de bottes, de vêtements chauds et isolants. Réservation recommandée.

Chaque année, en fin février – début mars, crapauds et grenouilles sortent de leur léthargie pour partir en migration afin de se reproduire dans les mares et autres zones humides. Un moment périlleux et semé d’embûches pour ces amphibiens menacés et protégés !

