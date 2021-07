Le Conquet Le Conquet Finistère, Le Conquet Sortie Kayak Le Conquet Le Conquet Catégories d’évènement: Finistère

Le Conquet

Sortie Kayak Le Conquet, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Le Conquet. Sortie Kayak 2021-07-05 – 2021-07-05

Le Conquet Finistère Accompagné d’un guide-moniteur diplômé d’état, découvrez à bord d’un kayak, la Ria du Conquet. Les sorties de 2 heures sont proposées à partir de 8 ans. Sur inscription. estivales@leconquet.bzh Accompagné d’un guide-moniteur diplômé d’état, découvrez à bord d’un kayak, la Ria du Conquet. Les sorties de 2 heures sont proposées à partir de 8 ans. Sur inscription. dernière mise à jour : 2021-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Le Conquet Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Conquet Adresse Ville Le Conquet lieuville 48.35132#-4.73928