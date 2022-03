Sortie kayak “En pagayant sur l’Elle” Isigny-sur-Mer Isigny-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Isigny-sur-Mer

Sortie kayak “En pagayant sur l’Elle” Isigny-sur-Mer, 14 avril 2022, Isigny-sur-Mer. Sortie kayak “En pagayant sur l’Elle” Neuilly-la-Forêt D195 Isigny-sur-Mer

2022-04-14 14:00:00 – 2022-04-14 16:00:00 Neuilly-la-Forêt D195

Isigny-sur-Mer Calvados Profitez d’une découverte originale des marais au fil de l’eau à bord d’un kayak !

Votre guide vous fera découvrir ce patrimoine naturel en toute quiétude, dans une ambiance conviviale et familiale.

accueil@isigny-omaha-tourisme.fr +33 2 31 21 46 00 http://isigny-omaha-tourisme.com/

Neuilly-la-Forêt D195 Isigny-sur-Mer

