Évran Côtes d’Armor Évran Le centre nautique de Bétineuc organise une sortie kayak accompagnée sur le canal d’Ille-et-Rance.

Au départ du site de Bétineuc, la navigation s’effectue jusqu’au port de Dinan. Le retour s’effectue en navette (minibus). Le passage sous plusieurs ponts et le franchissement d’écluses en font une expérience inédite. Pas de niveau particulier requis pour cette sortie, adaptée aux familles et aux individuels. Prévoir le pique-nique ainsi qu’un des affaires de rechange. Selon le temps, prévoir casquette, lunettes de soleil, coupe-vent… Sur réservation au 06 80 30 32 27. +33 6 80 30 32 27 Le centre nautique de Bétineuc organise une sortie kayak accompagnée sur le canal d’Ille-et-Rance.

