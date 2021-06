Tréglonou Tréglonou Finistère, Tréglonou Sortie Kayak dans l’aber Benoît Tréglonou Tréglonou Catégories d’évènement: Finistère

Tréglonou

Sortie Kayak dans l’aber Benoît Tréglonou, 24 août 2021-24 août 2021, Tréglonou. Sortie Kayak dans l’aber Benoît 2021-08-24 – 2021-08-24 Pont Lieu-dit Penn Ar Pont

Tréglonou Finistère Tréglonou Finistère Bretagne Découverte des particularités des abers en kayak. Venez découvrir les plantes qui s’installent sur ses rives et son estran, les oiseaux qui le fréquentent, les activités qui s’y développent et celles qui peuvent le menacer.

A partir de 8 ans. glazevasion@gmail.com +33 7 69 89 97 27 https://www.glazevasion.com/ Découverte des particularités des abers en kayak. Venez découvrir les plantes qui s’installent sur ses rives et son estran, les oiseaux qui le fréquentent, les activités qui s’y développent et celles qui peuvent le menacer.

A partir de 8 ans. dernière mise à jour : 2021-06-16 par OT PAYS DES ABERS SIT BretonSIT Breton

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Tréglonou Autres Lieu Tréglonou Adresse Pont Lieu-dit Penn Ar Pont Ville Tréglonou lieuville 48.55306#-4.53564