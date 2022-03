SORTIE “J’OBSERVE ET J’ÉCOUTE LES OISEAUX” Ancinnes Ancinnes Catégories d’évènement: Ancinnes

Ancinnes Sarthe Ancinnes La LPO Sarthe vous propose une sortie ornithologique à Ancinnes pour identifier les oiseaux par critères de plumage et par le chant. Départ 9h de la Place de l’Église.

Inscription obligatoire par mail auprès de David Lechat : david.lechat@laposte.net.

