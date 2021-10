Paris Centre Paris Anim' Richard Wright ex rue de Rennes île de France, Paris SORTIE JEUNES : MUSEE D’ORSAY (16/30 ans) Centre Paris Anim’ Richard Wright ex rue de Rennes Paris Catégories d’évènement: île de France

SORTIE JEUNES : MUSEE D'ORSAY (16/30 ans) Centre Paris Anim' Richard Wright ex rue de Rennes, 24 novembre 2021, Paris. Le mercredi 24 novembre 2021 de 10h à 13h

Sortie organisée dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes , Julien l’informateur jeunesse du Point informations Jeunesse (PIJ situé au 19bis rue d’Hautefeuille Paris 6eme métro Odéon) guidera un groupe de jeunes âgés de 16 à 30 ans dans un parcours thématique sur la figure de la Femme au Musée d’Orsay le mercredi 24 novembre à 11h. 25 personnes maximum. Réservation obligatoire – Passe sanitaire valide à présenter et port du masque obligatoire. Départ 10h du centre Richard Wright le mercredi 24 novembre avec Julien. Animations -> Visite guidée Centre Paris Anim’ Richard Wright ex rue de Rennes 76 bis rue de Rennes Paris 75006

Contact :Centre Paris Anim' Richard Wright-ACTISCE 0143541658 cparichardwright@actisce.org http://www.actisce.org/ http://www.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-rue-de-Rennes-190214624336980/

