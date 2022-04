Sortie inventaire papillons Juillet Saulgé Catégories d’évènement: Saulgé

Sortie nature et inventaire papillons à l’Ecomusée, site de Juillé : Un appareil photo et un intérêt pour la biodiversité et les papillons, une envie de comprendre ce qui vous entoure…Vous êtes prêts pour une balade nature avec Patrick et ainsi participer à un inventaire participatif des papillons présents sur notre territoire. Seul pré-requis l’envie de découvrir, l’animation est ouverte à tous de 7 à 99 ans ! Rdv à 10h site de l’Ecomusée à Juillé. Sur inscription préalable.

GRATUIT, sur inscription à l’Ecomusée

Un appareil photo, de l’intérêt pour la biodiversité, vous êtes prêts pour partir sur les chemins de Juillé à l’Ecomusée (Saulgé) et participer à un inventaire participatif des papillons présents ici. Juillet 86500 Saulgé Saulgé Vienne

