Gironde

Sortie intergénérationnelle Biganos, 22 avril 2022, Biganos. Sortie intergénérationnelle Rue Jean-Zay Halle du marché Biganos

2022-04-22 08:30:00 – 2022-04-22 17:30:00 Rue Jean-Zay Halle du marché

Biganos Gironde 7 9 EUR Visite du Château médiéval de Rauzan (33) et chasse aux œufs de Pâques.

Fabrication de blason pour les enfants et balade pédestre pour les adultes.

Place limitées.

