Indre-et-Loire Betz-le-Château 2 EUR Venez découvrir la faune et la flore locales avec l’association Betz-Stioles & Cie.

Une promenade d’une heure et demie au bord du Brignon, à la recherche des abeilles solitaires, des syrphes, précieux alliés du jardinier, des coléoptères rutilants comme le clairon des abeilles ou l’oedemère noble, des araignées-crabes guettant leurs proies, etc.

Ce sera également l'occasion de différencier la berce commune de l'angélique officinale, le cirse des champs du cirse vulgaire, etc.

