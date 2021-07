Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d'Armor, Saint-Cast-le-Guildo Sortie initiation pêche à pied Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Sortie initiation pêche à pied 2021-08-11 15:00:00 – 2021-08-11 17:00:00

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor Saint-Cast-le-Guildo Toutes les espèces pêchées seront automatiquement relâchées. Il s’agit d’une sortie pédagogique. Vous ne pratiquez pas la pêche à pied ? Vous ne savez pas quoi pêcher ou comment pêcher ? Comment utiliser le pied à coulisse ? Grâce à notre guide vous percerez les secrets des habitants du bord de mer, de la bonne pratique en pêche à pied. Elle vous montrera et expliquera les bons usages d’une pêche à pied responsable afin de préserver l’environnement fragile qu’est le bord de mer. Le matériel de pêche est prêté, il vous suffit de vous munir de

chaussures imperméables. Lieu de RDV communiqué lors de l’inscription. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme – possibilité de réserver via notre billetterie en ligne sur le site internet La visite est fortement déconseillée aux personnes ayant des difficultés à marcher ou à se baisser. Masque obligatoire pour les participants

1m de distanciation entre les participants

