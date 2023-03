SORTIE HISTOIRE ET NATURE : AMPHI’BURE Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges Avec les experts de trois associations (BERIAN, Société Philomatique Vosgienne et ETC Terra), remontez l’histoire du Camp celtique de la Bure, partez à la rencontre de la faune vosgienne à l’époque celtique, ainsi que des créatures mythologiques de l’univers gaulois, et découvrez les amphibiens qui peuplent le site aujourd’hui. Sortie gratuite sur inscription. berian.association@hotmail.com +33 7 67 87 00 43 Saint-Dié-des-Vosges

