Hillion Hillion Côtes-d'Armor, Hillion Sortie : Hirondelles et martinets Hillion Hillion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Hillion

Sortie : Hirondelles et martinets Hillion, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Hillion. Sortie : Hirondelles et martinets 2021-07-09 – 2021-07-09

Hillion Côtes d’Armor Si leur retour de migration correspond pour nous au printemps et à l’été (nous rappelant aux beaux jours et à nos souvenirs d’enfance) ; pour eux la situation est souvent bien moins souriante en arrivant. Destruction de leurs nids ou sites de nidification, raréfaction des insectes, manque de boue… Aujourd’hui bien des facteurs engendrent un déclin alarmant de ces espèces si attachantes. « Minute Papillon ! » vous propose donc de découvrir comment reconnaître, venir en aide, ou accueillir ces oiseaux virevoltants et si particuliers. Rendez vous avec un animateur nature de « Minute Papillon ! » Pour qui : la sortie s’adresse à tous les curieux !

(enfants accompagnés bienvenus /à partir de 7 ans) Où : autour d’Hillion et de Morieux. Nombre de places limité pour favoriser de bonnes conditions d’animation. Prévoir des vêtements adaptés aux conditions météo.

Vous pouvez aussi apporter vos jumelles ! Lieu de rendez vous confirmé la veille de la sortie (selon les conditions météo) Durée : 2h environ contact@minute-papillon.bzh +33 6 29 44 11 51 Si leur retour de migration correspond pour nous au printemps et à l’été (nous rappelant aux beaux jours et à nos souvenirs d’enfance) ; pour eux la situation est souvent bien moins souriante en arrivant. Destruction de leurs nids ou sites de nidification, raréfaction des insectes, manque de boue… Aujourd’hui bien des facteurs engendrent un déclin alarmant de ces espèces si attachantes. « Minute Papillon ! » vous propose donc de découvrir comment reconnaître, venir en aide, ou accueillir ces oiseaux virevoltants et si particuliers. Rendez vous avec un animateur nature de « Minute Papillon ! » Pour qui : la sortie s’adresse à tous les curieux !

(enfants accompagnés bienvenus /à partir de 7 ans) Où : autour d’Hillion et de Morieux. Nombre de places limité pour favoriser de bonnes conditions d’animation. Prévoir des vêtements adaptés aux conditions météo.

Vous pouvez aussi apporter vos jumelles ! Lieu de rendez vous confirmé la veille de la sortie (selon les conditions météo) Durée : 2h environ dernière mise à jour : 2021-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Hillion Étiquettes évènement : Autres Lieu Hillion Adresse Ville Hillion lieuville 48.51379#-2.66862