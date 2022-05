Sortie – Herbier d’été, 10 août 2022, .

Sortie – Herbier d’été

2022-08-10 15:00:00 – 2022-08-10 18:00:00

L’après-midi commence par une cueillette explicative et dans les normes. Puis, à l’ombre des aubépines et des

frênes, accompagné du chant des oiseaux, c’est la réalisation d’un herbier, une œuvre libre sur support carton,

puis, après le goûter (non fourni) notre barde narre quelques histoires, contes et légendes dont nos plantes et les

animaux sont les héros.

2 Kms, Durée 3H00, Facile 1/10 – RDV : Parking rue de la falaise – Tarif ; 10 €/ Enfant – Gratuit pour

accompagnant.

dernière mise à jour : 2022-01-14 par