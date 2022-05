Sortie Haras du Pin

2022-05-22 07:00:00 – 2022-05-22 19:00:00 35 35 EUR Journée culturelle au Haras du Pin, promenade en voiture hippomobile, spectacle équestre, très belle journée de rencontres et d’échanges. Sur réservation Journée culturelle au Haras du Pin, promenade en voiture hippomobile, spectacle équestre, très belle journée de rencontres et d’échanges. Sur réservation +33 2 37 37 68 49 Journée culturelle au Haras du Pin, promenade en voiture hippomobile, spectacle équestre, très belle journée de rencontres et d’échanges. Sur réservation mairie de la ferté vidame dernière mise à jour : 2022-05-10 par

