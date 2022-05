SORTIE GUIDÉE SI LES ARBRES ET LES PIERRES POUVAIENT PARLER Éguelshardt Éguelshardt Catégories d’évènement: Éguelshardt

Éguelshardt Moselle Éguelshardt Venez découvrir la vallée d’Erbsenthal ! Sortie guidée par l’Association des Amis de la Forêt du Pays de Bitche. Le long d’un parcours de 5 km environ, venez voir les vestiges d’un domaine disparu, d’une chapelle. Découverte d’étangs, grotte préhistorique, sculpture celte, ouvrages de la ligne Maginot situés dans un milieu naturel magique classé Réserve biologique !

Une sortie à faire en famille (enfant à partir de 10 ans). Sortie gratuite. emile.eitel@gmail.com +33 6 36 16 58 39 Éguelshardt

