Sortie guidée Rando – Terroir
Raddon-et-Chapendu, 11 novembre 2021, 09:30:00 – 16:00:00
Place du Général-de-Gaulle Mairie
70280 Raddon-et-Chapendu
40 EUR

Profitez d'une sortie nature avec la Ferme des P'tits sentiers ân'imés lors d'une sortie randonnée ponctuée de racontottes et légendes. Entre clairières, étangs, tourbières et forêts. Repas dans une ferme authentique. 

Uniquement sur réservation 03 84 40 06 41
40€/pers (20€/enfant)
commercial@luxeuil-vosges-sud.fr
+33 3 84 40 06 41

