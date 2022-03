Sortie grimpereau des jardins en forêt de Gissey-sur-Ouche Gissey-sur-Ouche Gissey-sur-Ouche Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Sortie grimpereau des jardins en forêt de Gissey-sur-Ouche

2022-04-16

Sortie animée par Léo Tardy

Lors de cette sortie d’environ 3-4 h, nous allons essayerd’écouter et d’observer le grimpereau des jardins, assez

atypique mais plutôt discret, surnommé la souris des arbres. L’objectif est d’essayer d’observer et d’écouter

ce petit passereau en forêt de Gissey-sur-Ouche.

RDV devant le local LPO à Talant pour covoiturage vers le site. Possibilité de RDV directement au

départ de la sortie à Gisssey-sur-Ouche. Jumelles conseillées. Heure et lieu de RDV donnés après inscription via leo.tardy.lt@gmail.com leo.tardy.lt@gmail.com Sortie animée par Léo Tardy

