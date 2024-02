Sortie grenouilles et compagnie Frohmuhl, samedi 23 mars 2024.

Venez découvrir grenouilles et crapauds près de chez vous ! Votre guide vous conduira au bord de la mare pour observer et identifier nos amis verts et coassants. Une fois incollables sur les différentes mœurs des espèces d’amphibiens peuplant nos mares, vous pourrez découvrir des aménagements simples qui favorisent la sauvegarde de ces espèces. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:00:00

fin : 2024-03-23 11:00:00

rue de La Petite Pierre

Frohmuhl 67290 Bas-Rhin Grand Est contact@lespiverts.org

