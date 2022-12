Sortie : greffe et taille d’arbres fruitiers à Oigny Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche Catégories d’évènement: Couëtron-au-Perche

Loir-et-Cher Couëtron-au-Perche Sortie : greffe et taille d’arbres fruitiers à Oigny. Animation organisée en partenariat avec les Croqueurs de pommes et la Maison Botanique. Venez nous rencontrer lors de cette démonstration, poser toutes vos questions et réaliser des travaux pratiques pour découvrir les différentes techniques possibles. Guidée par Serge Morice et Claude Germond. Quand, comment et pourquoi greffer et tailler ses arbres fruitiers ? perche.nature@wanadoo.fr +33 2 54 80 11 05 http://www.perchenature.fr/actualites Pixabay

