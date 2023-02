Sortie Greeter – Balade VTT – Itinéraire en forêt de Perche-Trappe Soligny-la-Trappe Soligny-la-Trappe Catégories d’Évènement: Orne

Soligny-la-Trappe

Sortie Greeter – Balade VTT – Itinéraire en forêt de Perche-Trappe, 2 septembre 2023, Soligny-la-Trappe

2023-09-02 09:30:00

Orne Soligny-la-Trappe Edgard Dival, greeter VTT du Pays de Mortagne-au-Perche et du département de l’Orne, a choisi un itinéraire qu’il a à coeur de vous faire partager. Passionné de VTT, il vous fera découvrir la faune, la flore, les jolis coins et sites patrimoniaux de la forêt. Balade limitée à 6 personnes maximum

Balade entre 18 -25 km (2h à 2h30) / A partir de 12 ans / Venir avec son VTT, son casque et son kit réparation / Port du casque et d'un gilet jaune obligatoire. Inscription possible jusqu'au 1er septembre

Balade limitée à 6 personnes maximum

