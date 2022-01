Sortie gravel au magasin LE COMPTOIR DU CYCLISTE Cusset Cusset Catégories d’évènement: Allier

Sortie gravel au magasin LE COMPTOIR DU CYCLISTE
Le Comptoir du Cycliste
23 rue Géneral Raynal
Cusset

2022-02-06 09:00:00 – 2022-02-06 12:00:00

Cusset Allier Il y a un an, votre magasin Le Comptoir du Cycliste à ouvert ces portes.



À cette occasion, nous vous avons concocté un week-end spécial le 4, 5 et 6 février 2022 !



Dimanche 6 février 2022 nous organisons une sortie découverte et initiation au gravel contact@comptoir-du-cycliste.fr +33 4 70 98 66 22 https://www.comptoir-du-cycliste.fr/ Le Comptoir du Cycliste 23 rue Géneral Raynal Cusset

