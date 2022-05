Sortie géologique – La Carrière de Ricou Azay-le-Brûlé Azay-le-Brûlé Catégories d’évènement: Azay-le-Brûlé

Deux-Sèvres

Sortie géologique – La Carrière de Ricou Azay-le-Brûlé, 29 juillet 2022, Azay-le-Brûlé. Sortie géologique – La Carrière de Ricou Azay-le-Brûlé

2022-07-29 14:30:00 – 2022-07-29

AZAY-LE-BRÛLÉ : LA CARRIÈRE DE RICOU n29 JUILLET À 14H30 nSortie géologique, par Didier Poncet, géologue et conservateur nen chef du patrimoine. nRendez-vous : parking du géosite à Ricou.

Azay-le-Brûlé

