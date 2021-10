Sortie Géologique avec la Camosine Clamecy, 24 octobre 2021, Clamecy.

Sortie Géologique avec la Camosine 2021-10-24 – 2021-10-24

Clamecy Nièvre

EUR Venez découvrir le nord de la Nièvre sous un autre angle !

La Camosine organise une sortie sur le terrain afin de découvrir la géologie de la Nièvre, dans les environs de Clamecy. Accessible pour petits et grands, venez vous divertir et apprendre tout en vous amusant. Pour les amateurs d’histoire et de territoire, n’hésitez plus!

Pour plus d’informations et/ ou inscription , contactez le 03 86 36 13 23

+33 3 86 36 13 23

Venez découvrir le nord de la Nièvre sous un autre angle !

La Camosine organise une sortie sur le terrain afin de découvrir la géologie de la Nièvre, dans les environs de Clamecy. Accessible pour petits et grands, venez vous divertir et apprendre tout en vous amusant. Pour les amateurs d’histoire et de territoire, n’hésitez plus!

Pour plus d’informations et/ ou inscription , contactez le 03 86 36 13 23

dernière mise à jour : 2021-10-18 par