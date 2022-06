Sortie GDEAM : le Vert dans la Nature Montreuil Montreuil Catégorie d’évènement: Montreuil

Sortie GDEAM : le Vert dans la Nature Montreuil, 4 juin 2022, Montreuil. Sortie GDEAM : le Vert dans la Nature Esplanade Vauban Montreuil

2022-06-04 – 2022-06-04

Esplanade Vauban Montreuil 62170 Montreuil Sorties Nature du GDEAM

Le Vert dans la Nature

Samedi 4 juin à 14h30

——————————

Le vert, c’est la couleur du végétal. C’est aussi la couleur des beaux jours à laquelle on associe le renouveau. Pourquoi cette couleur dans les végétaux ? Quels rapports avons-nous avec le vert dans notre culture ? La palette des verts que nous offre la végétation, plus particulièrement celle des plantes des zones humides, aiguisera notre regard. Lieu : Parking Citadelle – rue Carnot

Parcours : 3 kms – Durée : 2h30 gdeam.asso@wanadoo.fr +33 3 21 06 50 73 Sorties Nature du GDEAM

Le Vert dans la Nature

Samedi 4 juin à 14h30

——————————

Le vert, c’est la couleur du végétal. C’est aussi la couleur des beaux jours à laquelle on associe le renouveau. Pourquoi cette couleur dans les végétaux ? Quels rapports avons-nous avec le vert dans notre culture ? La palette des verts que nous offre la végétation, plus particulièrement celle des plantes des zones humides, aiguisera notre regard. Lieu : Parking Citadelle – rue Carnot

Parcours : 3 kms – Durée : 2h30 Esplanade Vauban Montreuil

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégorie d’évènement: Montreuil Autres Lieu Montreuil Adresse Esplanade Vauban Ville Montreuil lieuville Esplanade Vauban Montreuil

Montreuil Montreuil https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Sortie GDEAM : le Vert dans la Nature Montreuil 2022-06-04 was last modified: by Sortie GDEAM : le Vert dans la Nature Montreuil Montreuil 4 juin 2022

Montreuil