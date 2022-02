Sortie fossiles Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer Catégories d’évènement: Octeville-sur-Mer

Seine-Maritime

Sortie fossiles Octeville-sur-Mer, 2 mars 2022, Octeville-sur-Mer. Sortie fossiles Octeville-sur-Mer

2022-03-02 – 2022-03-02

Octeville-sur-Mer Seine-Maritime Octeville-sur-Mer Sortie fossile en partenariat avec Aquacaux. Partez avec nous à la découverte des falaises du Cap de la Hève. Une sortie terrain qui promet d’être passionnante… et vivifiante ! Cette sortie prendra la forme d’une balade en descente de falaise. Les participants seront accompagnés d’un animateur de l’association Aquacaux qui les guidera dans l’observation des différentes roches composant la falaise et la compréhension de sa formation. Les phénomènes d’érosion et de fossilisation seront expliqués. La sortie se terminera par une recherche de fossiles… et la remontée de la falaise. Prévoir des bottes de pluie et une tenue adaptée à la météo. A partir de 8 ans. Date : Le mercredi 2 mars à 14h

Tarif : 3€ par personne

Lieu de rendez-vous : Site Aquacaux, parking situé en haut de falaise, 70 chemin Saint-Andrieux à Octeville-sur-Mer. Réservation conseillée à l’accueil du Muséum ou en ligne Sortie fossile en partenariat avec Aquacaux. Partez avec nous à la découverte des falaises du Cap de la Hève. Une sortie terrain qui promet d’être passionnante… et vivifiante ! Cette sortie prendra la forme d’une balade en descente de falaise…. museum@lehavre.fr +33 2 35 41 37 28 https://www.museum-lehavre.fr/ Sortie fossile en partenariat avec Aquacaux. Partez avec nous à la découverte des falaises du Cap de la Hève. Une sortie terrain qui promet d’être passionnante… et vivifiante ! Cette sortie prendra la forme d’une balade en descente de falaise. Les participants seront accompagnés d’un animateur de l’association Aquacaux qui les guidera dans l’observation des différentes roches composant la falaise et la compréhension de sa formation. Les phénomènes d’érosion et de fossilisation seront expliqués. La sortie se terminera par une recherche de fossiles… et la remontée de la falaise. Prévoir des bottes de pluie et une tenue adaptée à la météo. A partir de 8 ans. Date : Le mercredi 2 mars à 14h

Tarif : 3€ par personne

Lieu de rendez-vous : Site Aquacaux, parking situé en haut de falaise, 70 chemin Saint-Andrieux à Octeville-sur-Mer. Réservation conseillée à l’accueil du Muséum ou en ligne Octeville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Catégories d’évènement: Octeville-sur-Mer, Seine-Maritime Autres Lieu Octeville-sur-Mer Adresse Ville Octeville-sur-Mer lieuville Octeville-sur-Mer Departement Seine-Maritime

Sortie fossiles Octeville-sur-Mer 2022-03-02 was last modified: by Sortie fossiles Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer 2 mars 2022 Octeville-sur-Mer seine-maritime

Octeville-sur-Mer Seine-Maritime