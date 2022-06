SORTIE FORET PARENTS-ENFANTS, 25 juin 2022, .

SORTIE FORET PARENTS-ENFANTS Les Racines Essentielles

2022-06-25 15:00:00 – 2022-06-25 17:00:00

Les Racines Essentielles

EUR 20 Venez avec votre enfant vivre un moment en forêt.

Activités ludiques, créatives et sensorielles à faire à deux, à trois ou plusieurs, pendant 2h à St Elix d’Astarac. Un moment de détente en famille pour se reconnecter à la nature et revenir avec de nouvelles activités et idées à répéter lors de vos sorties forêt!

Suivre les panneaux « Kazé », itinéraire artistique » depuis Saramon ou Simorre, pour arriver jusqu’au petit parking à l’entrée du bois de Larrouy.

Ouvert aux enfants à partir de 5 ans.

20€ par famille.

Parking et aire de pique-nique sur place.

Autres infos pratiques :

Pour une sortie en forêt agréable, emportez dans un petit sac à dos:

Une bouteille d’eau en été comme en hiver,

Un vêtement de pluie,

Un chapeau ou une casquette,

Une crème solaire si période estivale,

De bonnes chaussures type baskets suffisent.

Pour éviter les tiques, pensez à :

Un pantalon et un haut à manches longues (clairs afin de mieux repérer les tiques).

Des chaussettes hautes à passer sur le pantalon.

Une lotion anti-tiques (huile essentielle de lavande ou autre produit de pharmacie) à vaporiser sur les vêtements et la peau.

Ajoutez éventuellement tout le matériel nécessaire pour vous (médicament, lunettes de soleil, etc.).

Dans la mesure du possible veuillez laisser votre téléphone dans la voiture ou le mettre en mode avion.

Au programme de ce samedi : jeux libres tous ensemble.

Animation sur inscription.

Collection Tourisme Gers/OT3CAG/RacinesEssentielles

Les Racines Essentielles

