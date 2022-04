Sortie Forêt Grand Est au Lac du Der (51) Lac du Der, 23 avril 2022, .

Sortie Forêt Grand Est au Lac du Der (51)

Lac du Der, le samedi 23 avril à 09:00

Samedi 23/04/2022 La LPO vous invite à découvrir les richesses écologiques de la forêt avec le soutien de la région Grand-Est le samedi 23 avril 2022. Au cours d’une randonnée de 3 kilomètres dans le bois de l’Argentolle, appartenant à la réserve naturelle des Etangs d’Outines et d’Arrigny, nous irons observer la diversité forestière. Nous aborderons les enjeux de gestion différenciée dont bénéficie cette zone. Un point sera fait sur l’impact des stratégies de gestion et du dérèglement climatique sur la biodiversité forestière. Tout au long du parcours pédagogique, pourront éventuellement être observées et présentées des espèces animales telles que le chat forestier, la martre, le chevreuil, le sanglier, le pic noir ou encore la chouette hulotte et végétales comme le chêne, le hêtre, le charme, la ronce, la viorne ou le cornouiller ainsi que les relations les liant les unes aux autres et l’importance de chaque étape du cycle forestier. Lieu de rendez-vous : Lieu précisé lors de l’inscription Responsable de l’animation : Valérie MICHEL, Animatrice LPO Horaires : 9h00 à 12h00 Matériel à prévoir : vêtements adaptés et des chaussures de marche ou bottes. Gratuit Public concerné : Tout public Renseignements et Réservation obligatoire : LPO au 03 26 72 54 47 Présentation du pass vaccinal obligatoire (en fonction de l’évolution des mesures nationales)

SUR INSCRIPTION

Organisé par la LPO

Lac du Der Lac du Der Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T09:00:00 2022-04-23T12:00:00